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Розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть 600 млн доларів щомісяця, - Forbes

Фото: розблокування експорту металу та руди через морські порти дасть Україні 600 млн доларів щомісяця (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Україна розраховує, що угоду щодо розблокування портів для експорту продовольства може бути поширено на метал. У такому випадку країна зможе отримувати додаткові 600 млн доларів щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Згідно зі статистичними даними, які приводить видання, у 2021 році Україна експортувала металу та руди на $21,1 млрд - це 30,9% від усього українського експорту у 2021 році. Через блокування морських портів Україна скоротила експорт металу на 47,3%, - до $3,22 млрд.

"Відновлення морського експорту металу та руди забезпечить притік до країни додатково понад $600 млн щомісяця. Також це сприятиме стабілізації курсу гривні і дозволить утримувати валютний коридор у межах 33–36 грн/$, - такі попередні розрахунки ОП "Укрметалургпром", - йдеться в статті.

Як відомо, раніше заступник міністра економіки Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times повідомив, що Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

Він висловив сподівання, що угода, яка дає змогу розблокувати морський експорт українського зерна, дотримуватиметься, і стане зразком для подальших домовленостей щодо розширення експортних позицій.

Своєю чергою в УСПП заявили, що розширення "зернового коридору" для експорту продукції ГМК дасть Україні потужне джерело надходження валюти, яке допоможе стабілізувати курс гривні та тримати його у контрольованому коридорі.

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експорт металобрухту