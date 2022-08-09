Разблокировка портов для экспорта металла и руды снизит валютный курс в Украине, - УСПП

Расширение "зернового коридора" для экспорта продукции ГМК даст Украине мощный источник поступления валюты, которое поможет стабилизировать курс гривны и держать его в контролируемом коридоре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП).

"Если не вмешаться в ситуацию, потеря рабочих мест и экспортных поступлений в нынешней ситуации войны ляжет невероятным дополнительным бременем на бюджет, что и так ежемесячно имеет дефицит в $5 млрд. Правительству необходимо обсудить вместе с представителями отрасли и экспертами, как нарастить объемы добычи железной руды, выплавки стали и их экспорта", - считают в УСПП.

В союзе также уточнили, что целенаправленная работа властей с участием международных структур по разблокированию морских портов для экспорта ГМК поможет преодолеть кризис в отрасли, и даст гривне возможность укрепить свои позиции на валютном рынке.

"Это обеспечит еще один мощный источник притока валюты в страну, что будет способствовать стабилизации курса национальной валюты. Объективным курсом в данных условиях мы считаем 36 грн за доллар, остальное - ответ рынка на трудности с экспортом и такими новациями от правительства, как возможность дополнительного 10%-го налогообложения импорта", - заявил президент УСПП Анатолий Кинах.

Напомним, ранее заместитель министра экономики Тарас Качка в интервью Financial Times сообщил, что Украина призывает международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

Как известно, сейчас НБУ ежемесячно тратит на поддержку курса гривны около 2 млрд долл. Соглашение о разблокировании экспорта зерна через украинские порты, которое даст Украине около 1 млрд долл в месяц, снизило давление на национальную валюту.

Разблокировка коридора для экспорта металла даст еще более 600 млн долл ежемесячно: это, по оценкам экспертов, поможет удерживать доллар на уровне 33-36 грн.