У районі Воронежа пролунали вибухи на тлі атаки дронів

У Воронезькій області заявляли про небезпеку повітряної атаки ще з вечора напередодні.

Близько пів на першу годину ночі у воронезьких пабліках стали писати про гучний вибух. Пізніше в мережі було оприлюднене відео з "тим самим гучним хлопком" в районі Воронежа. Зокрема, розповідалося, що досить гучно було на Лівому березі.

Крім того, у воронезьких пабліках розповідали про ще кілька вибухів, які було чути цієї ночі.

За словами губернатора Гусєва, у регіоні начебто засобами ППО та РЕБ було "знищено кілька БПЛА" у передмісті Воронежа.

Російський чиновник також стверджує, що постраждалих та руйнувань немає.

Пізніше стало відомо про відбій режиму небезпеки через дрони у Воронезькій області.

Вибухи в районі Воронежа

Нагадаємо, російська сторона заявляє про дронові атаки на Воронеж та область далеко не вперше. У регіоні на тлі таких повітряних атак також відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах.

Так, наприклад, на початку січня у Росії заявили про удар БПЛА на військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. На цьому летовищі дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків - Су-34.

Додамо також, наприкінці грудня 2024 року росЗМІ також повідомляли про наліт дронів на аеродром "Балтімор" в російському Воронежі.

У середині серпня у російському місті Воронеж також пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників та роботи ППО. Тоді російські медіа писали про кілька пожеж, й розповідали, що вибухи було чути, зокрема, у Борисоглєбську, де також розташований військовий аеродром.