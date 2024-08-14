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У Воронежі скаржаться на атаку дронів під салют та музику Сердючки

Воронеж, РФ, Середа 14 серпня 2024 01:33
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У Воронежі скаржаться на атаку дронів під салют та музику Сердючки Ілюстративне фото: у Воронежі та області сталися пожежі через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Воронеж у ніч проти 14 серпня пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників та роботи сил та засобів протиповітряної оборони. При цьому відбиття повітряної атаки відбувається на тлі запусків салюту та під музичний "супровід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

Про загрозу атак із застосуванням БПЛА у Воронезькій області місцева влада розповідала ще ввечері напередодні.

Пізніше в мережі з'явилися повідомлення про роботу ППО у місті Воронеж.

Разом з тим губернатор заявив про нібито ліквідацію черговими силами ППО та засобами РЕБ в області "кількох українських безпілотників літакового типу". Російський чиновник додав, що режим небезпеки атаки дронів у регіоні зберігається.

Також губернатор розповів, що попередньо постраждалих та пошкоджень немає.

Між тим вже після опівночі воронезькі Telegram-канали стали публікувати кадри, на яких фіксувалися звуки вибухів внаслідок нібито роботи ППО через дронову атаку. Це начебто було у різних районах міста та області.

Проте в мережі паралельно звернули увагу на запуск феєрверків у Воронежі у Придонському під час нічного "відбиття" повітряної атаки. Крім того, в інтернеті оприлюднили відео про якусь вечірку на парковці "Арени", із танцями під музику Вєрки Сердючки.

Це спричинило хвилю критики на воронезьких пабліках.

А пізніше Telegram-канал "Типичный Воронеж" написав про пожежу у Воронезькій області в Хохольському районі начебто після падіння БПЛА на якийсь об'єкт.

У Воронежі скаржаться на атаку дронів під салют та музику Сердючки

Російські медіа також пишуть про низку пожеж у Воронезькій області та звуки вибухів. Повідомлялося також про "бавовну" в Новій Усмані.

У Воронежі скаржаться на атаку дронів під салют та музику Сердючки

В мережі висловлюються припущення, що одним з об'єктів дронової атаки може бути військовий аеродром Балтімор у Воронезькій області.

Нагадаємо, днями, 11 серпня, у Воронежі також заявляли про вибухи через атаку дронів. Місцева влада розповідала про пошкодження адміністративної будівлі та комунального об'єкта.

А у червні в РФ заявляли, що у Воронежі безпілотник врізався у житловий будинок, і були постраждалі. Російські Telegram-канали писали, що БПЛА летів у бік авіаційного заводу, й за однією з версій його почали глушити РЕБ, дрон повело і він збився зі шляху.

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Воронеж Атака дронів
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