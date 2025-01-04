У Росії заявили про атаку на аеродром "Балтімор" у Воронежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Видання, посилаючись на екстрені служби Воронезької області, пише, що аеродром "Балтімор" 2 січня атакували щонайменше п'ять дронів. Всі безпілотники нібито були збиті.

Astra також зазначає, що в ніч на 4 січня Воронезька область знову була атакована дронами. У мережі повідомляли про вибухи у регіоні.

Місцевий губернатор заявив, що у Воронежі та передмісті нібито було ліквідовано щонайменше п'ятьох безпілотників. За його словами, у Воронежі нібито впали кілька безпілотників на територію житлових будинків.

скриншот google.com/maps