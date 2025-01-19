У районі Покровська ЗСУ зупинили майже 100 атак ворога за добу: ситуація на фронті

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції ЗСУ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 11 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанка, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

Сіверський напрямок: ворог один раз штурмував позиції поблизу Білогорівки, успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

20 атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупиняли 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції українських захисників в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили два штурми противника.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.