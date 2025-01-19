В районе Покровска ВСУ остановили почти 100 атак врага за сутки: ситуация на фронте

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две станции ПВО, один пункт управления, один склад ГСМ, одну станцию РЭБ и еще шесть других важных целей противника.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Лозовой и Песчаного на Купянском направлении, где за сутки произошло девять атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 11 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанка, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

Северское направление: враг один раз штурмовал позиции вблизи Белогоровки, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

20 атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники останавливали 98 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Малиновка, Покровск, Котлино, Зверево, Удачное, Новоандреевка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

Силы обороны отбили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Большой Новоселки.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции украинских защитников в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили два штурма противника.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, враг нанес пять авиационных ударов пятью управляемыми бомбами и совершил 464 артиллерийских обстрела, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.