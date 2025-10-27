UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на атаку дронів

Ілюстративне фото: у Москві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Невідомі дрони сьогодні, 27 жовтня, ввечері нібито атакують Москву. У Підмосков'ї вже лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, мера Москви Сергія Собяніна в Telegram і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

У мережі з'явилися чутки про те, що поблизу Москви було зафіксовано дрони. Зокрема, жителі Раменського (30 кілометрів від Москви) і Бронниць (52 кілометри від Москви) почули вибухи. Також вибухи гриміли і в Сєрпухові (близько 100 кілометрів від Москви).

Мер Москви Сергій Собянін спробував заспокоїти жителів столиці і написав, що російська протиповітряна оборона нібито збила два безпілотники, які летіли на Москву.

Він додав, що на місці інциденту працюють екстрені служби.

Зі свого боку Коваленко зазначив, що вибухи лунають не тільки в передмісті, а й у самій Москві.

Атака на Москву 26 жовтня

Варто зауважити, що дрони атакують Москву вже другий день поспіль. Зокрема, 26 жовтня в районі російської столиці також фіксували безпілотники.

У момент атаки російські ЗМІ поширювали численні фото та відео з Москви: у місті чути гучні вибухи, а на деяких кадрах був помітний дим.

Пропагандистські канали стверджували, що в один із житлових будинків нібито влучив український дрон. Але офіційно це не підтверджувалося.

Також у мережі поширювали фото російського пікапа з кулеметом біля Кремля - подібності до українських мобільних вогневих груп, що полюють на "Шахеди".

Уже сьогодні в Міноборони РФ похвалилися, що "перехопили" майже 200 дронів. Там стверджували, що кожен п'ятий безпілотник летів на Москву.

