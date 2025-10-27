У районі Москви прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на атаку дронів

У мережі з'явилися чутки про те, що поблизу Москви було зафіксовано дрони. Зокрема, жителі Раменського (30 кілометрів від Москви) і Бронниць (52 кілометри від Москви) почули вибухи. Також вибухи гриміли і в Сєрпухові (близько 100 кілометрів від Москви).



Мер Москви Сергій Собянін спробував заспокоїти жителів столиці і написав, що російська протиповітряна оборона нібито збила два безпілотники, які летіли на Москву.

Він додав, що на місці інциденту працюють екстрені служби.

Зі свого боку Коваленко зазначив, що вибухи лунають не тільки в передмісті, а й у самій Москві.