У районі Києва збили півтора десятка "Шахедів": чи були влучання

Що ще відомо про атаку ворога

Росія в ніч на 29 серпня атакувала Україну ударними дронами. Протиповітряна оборона працювала у декількох регіонах. Зокрема, у Києві декілька разів лунали вибухи через роботу ППО.

Як відомо, у Києві влучать не було, але зафіксовано падіння уламків збитих "Шахедів" у трьох районах столиці. У Голосіївському та Дніпровському районах уламки впали на територію житлової забудови, у Деснянському - на приватний будинок.

Також у Черкасах спалахнула пожежа на приватному підприємстві через падіння уламків збитих безпілотників. Крім того, Харків частково залишився без світла через ворожі обстріли.

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