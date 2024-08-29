В районе Киева сбили полтора десятка "Шахедов": были ли попадания

Что еще известно об атаке врага

Россия в ночь на 29 августа атаковала Украину ударными дронами. Противовоздушная оборона работала в нескольких регионах. В частности, в Киеве несколько раз раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Как известно, в Киеве попасть не было, но зафиксировано падение обломков сбитых "Шахедов" в трех районах столицы. В Голосеевском и Днепровском районах обломки упали на территорию жилой застройки, в Деснянском - на частный дом.

Также в Черкассах вспыхнул пожар на частном предприятии из-за падения обломков сбитых беспилотников. Кроме того, Харьков частично остался без света из-за вражеских обстрелов.

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