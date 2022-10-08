У районі Керченської протоки утворилися затори з кораблів через вибух на Кримському мосту

У районі Керченської протоки зібралися черги з кораблів через вибух та пожежу на Кримському мосту. Морські затори утворилися переважно з російських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Marine Traffic.

За даними карти, поблизу окупованого Криму скупчилися десятки кораблів, які очікують дозволу на прохід. Майже всіх з них російські.

Фото: черги з кораблів у районі Керченської протоки (скриншот marinetraffic.com)

Затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки - у Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, сьогодні на Кримському мосту виникла масштабна пожежа та пролунав потужний вибух. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту, тому рух ним перекрили.

Більше детальніше про вибух на Кримському мосту можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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