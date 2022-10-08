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У районі Керченської протоки утворилися затори з кораблів через вибух на Кримському мосту

Фото: біля Криму виникли черги з кораблів через вибух на мосту (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У районі Керченської протоки зібралися черги з кораблів через вибух та пожежу на Кримському мосту. Морські затори утворилися переважно з російських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Marine Traffic.

Затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки - у Чорному та Азовському морях.

Фото: черги з кораблів у районі Керченської протоки
(скриншот marinetraffic.com)

За даними карти, поблизу окупованого Криму скупчилися десятки кораблів, які очікують дозволу на прохід. Майже всіх з них російські.

Нагадаємо, сьогодні на Кримському мосту виникла масштабна пожежа та пролунав потужний вибух. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту, тому рух ним перекрили.

Більше детальніше про вибух на Кримському мосту можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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КрымКрымский мостКерченский мостАзовское море