RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В районе Керченского пролива образовались пробки с кораблей из-за взрыва на Крымском мосту

Фото: возле Крыма возникли очереди с кораблей из-за взрыва на мосту (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В районе Керченского пролива собрались очереди с кораблей из-за взрыва и пожара на Крымском мосту. Морские пробки образовались в основном из российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Marine Traffic.

Пробки образовались по обе стороны Керченского пролива - в Черном и Азовском морях.

Фото: очереди с кораблей в районе Керченского пролива
(скриншот marinetraffic.com)

По данным карты, вблизи оккупированного Крыма скопились десятки кораблей, ожидающих разрешения на проход. Почти все из них российские.

Напомним, сегодня на Крымском мосту возник масштабный пожар и прогремел мощный взрыв. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КримКрымский мостКерченский мостАзовское море