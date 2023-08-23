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У районі Ізмаїла працює ППО по ворожих "Шахедах"

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На Одещині в районі Ізмаїла зафіксовано ворожі ударні дрони типу "Шахед" у ніч проти 23 серпня під час повітряної тривоги. Йде робота систем протиповітряної оборони за цілями супротивника, чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Група "Шахедів" була зафіксована командуванням Повітряних сил ЗСУ невдовзі після опівночі. Вона прямувала у бік Одеської області. Вже ближче до третьої години ночі моніторингові групи повідомили, що противник запустив усі дрони у бік Ізмаїла.

У пабліках пишуть про роботу ППО по ворожих повітряних цілях, та звуки вибухів у районі Ізмаїла.

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер закликав дітей області залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

Обстріли України

Останні кілька місяців російські загарбники посилено атакують Україну за допомогою ракет та дронів. Окупанти націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти. Внаслідок ворожих атак гинуть і отримують поранення мирні жителі.

Нагадаємо, що вночі 22 серпня російська армія вкотре атакувала територію України. Зокрема, росіяни під ранок завдали ракетного удару по Кривому Розі. Попередньо, постраждала одна людина. Через ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

Також окупанти атакували безпілотником Синельниківський район області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаІзмаїлвибухиатака дронівПВО