РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалий

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Розі сьогодні вранці, 22 серпня. Попередньо, постраждала 1 людина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На світанку у Кривому Розі пролунав вибух. Через російську ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

"Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Обстріл Кривого Рогу

31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад. Поранення отримали понад 80 людей, серед них семеро дітей.

Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.