ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалий

Кривий Ріг, Вівторок 22 серпня 2023 07:54
UA EN RU
РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є постраждалий Фото: через ракетний удар по Кривому Розі постраждав чоловік (facebook com Сергій Крук)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Розі сьогодні вранці, 22 серпня. Попередньо, постраждала 1 людина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На світанку у Кривому Розі пролунав вибух. Через російську ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

"Попередньо, постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Обстріл Кривого Рогу

31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад. Поранення отримали понад 80 людей, серед них семеро дітей.

Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар Кривий Ріг
NEWS
ЗСУ просунулися до центру Роботиного та досягли успіхів у районі Кремінної: карти боїв ISW
ЗСУ просунулися до центру Роботиного та досягли успіхів у районі Кремінної: карти боїв ISW
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті