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В районе Измаила работает ПВО по вражеским "Шахедам"

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области в районе Измаила зафиксированы вражеские ударные дроны типа "Шахед" в ночь на 23 августа во время воздушной тревоги. Идет работа систем противовоздушной обороны по целям противника, слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Группа "Шахедов" была зафиксирована командованием Воздушных сил ВСУ вскоре после полуночи. Она направлялась в сторону Одесской области. Уже ближе к трем часам ночи мониторинговые группы сообщили, что противник запустил все дроны в сторону Измаила.

В пабликах пишут о работе ПВО по вражеским воздушным целям, и звуках взрывов в районе Измаила.

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер призвал дителей области оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

Обстрелы Украины

Последние несколько месяцев российские захватчики усиленно атакуют Украину с помощью ракет и дронов. Оккупанты нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты. В результате вражеских атак гибнут и получают ранения мирные жители.

Напомним, что ночью 22 августа российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины. В частности, россияне под утро нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно пострадал один человек. Из-за ракетной атаки разрушений подверглись 20 частных домов, повреждена линия электропередач.

Также оккупанты атаковали беспилотником Синельниковский район области. Враг попал в частное предприятие, после чего возник пожар. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по территории района, повредили линию электропередач и другую гражданскую инфраструктуру.

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