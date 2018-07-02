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Интервью

В районе Торецка задержали сообщника боевиков "ДНР/ЛНР"

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 09:08
Иллюстративное фото (YouTube screenshot)
Иллюстративное фото (YouTube screenshot)

Злоумышленника передали сотрудникам военной контрразведки СБУ

В районе Торецка (Донецкая область) вчера, 1 июля 2018 года, задержали сообщника боевиков так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, мужчину задержали вчера около 14:45 на блокпосте, который расположен возле города Торецка Донецкой области. Правоохранители остановили автомобиль Daewo Lanos для проверки пассажиров в нем следовал гражданин 1981 года рождения, житель города Торецка.

"Во время проверки данный мужчина предъявил паспорт гражданина Украины. По данным базы ситуационного центра Национальной полиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Злоумышленника передали сотрудникам военной контрразведки Службы безопасности Украины для проведения соответствующих мероприятий.

 

Задержали гражданина, причастного к деятельности «ДНР/ЛНВ» #ООС #операція_ОС #важно Вчера, 01 июля, около 14.45 на...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Неділя, 1 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области на подконтрольной территории Украины задержали бывшего боевика "ЛНР".

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Теги публикации: Донбасс, ДНР, ЛНР, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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