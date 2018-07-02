В районе Торецка задержали сообщника боевиков "ДНР/ЛНР"

Злоумышленника передали сотрудникам военной контрразведки СБУ

В районе Торецка (Донецкая область) вчера, 1 июля 2018 года, задержали сообщника боевиков так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, мужчину задержали вчера около 14:45 на блокпосте, который расположен возле города Торецка Донецкой области. Правоохранители остановили автомобиль Daewo Lanos для проверки пассажиров в нем следовал гражданин 1981 года рождения, житель города Торецка.

"Во время проверки данный мужчина предъявил паспорт гражданина Украины. По данным базы ситуационного центра Национальной полиции оказалось, что мужчина причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Злоумышленника передали сотрудникам военной контрразведки Службы безопасности Украины для проведения соответствующих мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области на подконтрольной территории Украины задержали бывшего боевика "ЛНР".