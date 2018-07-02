В районі Торецька затримано спільника бойовиків "ДНР/ЛНР"

Зловмисника передали співробітникам військової контррозвідки СБУ

В районі Торецька (Донецька область) вчора, 1 липня 2018 року, затримано спільника бойовиків так званих "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР"). Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, чоловіка затримали вчора близько 14:45 на блокпості, який розташований біля міста Торецька Донецької області. Правоохоронці зупинили автомобіль Daewo Lanos для перевірки пасажирів, в ньому слідував громадянин 1981 року народження, мешканець міста Торецька.

"Під час перевірки даний чоловік пред’явив паспорт громадянина України. За даними бази ситуаційного центру Національної поліції виявилось, що чоловік причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званих "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника передали співробітникам військової контррозвідки Служби безпеки України для проведення відповідних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативники управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній території України затримали колишнього бойовика "ЛНР".