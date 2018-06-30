У Луганську затримали екс-бойовика "ЛНР"

Відкрито кримінальне провадження за статтею 260 КК України

Оперативники управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній території України затримали колишнього бойовика "ЛНР". Про це повідомляє речник поліції Луганській області Тетяна Погукай в Facebook.

Затриманому 37 років, він намагався потрапити в Харків для оформлення закордонного паспорта для виїзду на заробітки в Польщу. За його словами, він пішов на службу до бойовиків в Алчевську в 2015 році і прослужив 6 місяців, звільнився за власним бажанням. Звільнення він пояснив тим, що "вирішив пiти поки їх підрозділ ще не брав участi у бойових діях".

Відкрито кримінальне провадження за статтею 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Я каюсь і дуже сподіваюся на поблажливість суду, - сповідь колишнього бойовика НЗФ «ЛНР» 37-річного мешканця міста Донецька затримали оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній території Україні. Чоловік намагався потрапити до м. Харків для оформлення закордонного паспорту. Зі слів затриманого, явились в місті у 2015 року він вимушений був піти на службу до бойовиків, тому що у місті Донецьку, де він мешкає зі своєю родиною, бойовики, які окупували місто, намагалися «віджати» у нього житло. Прослуживши він 6 місяців радіотелефоністом у роті незаконного збройного формування так званої «ЛНР» у місті Алчевську та звільнився за власним бажанням. Звільнення з лав бойовиків чоловік пояснює тим, що його жінка на цей час мала народити дитину, і він, розуміючи наслідки свого перебування в НЗФ, вирішив піти, поки їх підрозділ ще не приймав участь у бойових діях та на його совісті не має людської крові. Після звільнення він повернувся до окупованого бойовиками міста Донецьк, де почав займатися приватною справою – перевезенням людей. Але, враховуючи ті, що зароблених цією справою грошей вистачало лише на продукти харчування, він вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію до м. Харків, зробити собі закордонний паспорт, і поїхати на заробітки до Польщі. Наразі із затриманим чоловіком проводяться слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Відділ комунікації поліції Луганської області Опубліковано Татьяною Погукай П'п'ятниця, 29 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше екс-міліціонера засудили до 8 років в'язниці за співпрацю з "ДНР".

У травні 2014 року 45-річний чоловік, обіймаючи посаду заступника начальника Дебальцевського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ (МВ ГУ МВС) України в Донецькій області, почав співпрацювати з учасниками терористичної організації "ДНР".