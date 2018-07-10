Волкер назвал нормальным то, что украинские войска открывают огонь на Донбассе

Волкер объяснил заявления ОБСЕ о нарушении минских соглашений с обеих сторон

Ведение ответного огня на Донбассе со стороны украинских войск является нормальным явлением. Об этом в интервью Bild рассказал спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

В частности, Волкер объяснил заявления замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга о том, что обе стороны срывают минские соглашения, хотя в большинстве отчетов миссии указывается ответственность России и ее боевиков.

"Не следует забывать о работе Александра Хуга и о том, какую должность он занимает. У него есть наблюдатели, которые ежедневно находятся на оккупированных территориях, где есть люди, которые наводят на них оружие. И он работает в ОБСЕ, членом которой является Россия. Может случиться, что российский посол в ОБСЕ постучится в дверь и скажет: "Вы тоже и на меня работаете", так сказать. Я хочу сказать, что наблюдатели должны быть очень осторожны, чтобы поддерживать баланс", - отметил Волкер.

В то же время он назвал нормальным то, что украинские войска тоже открывают огонь на Донбассе.

"Украинцы тоже стреляют, но следует иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны нормально иметь военных на своей территории. Но не нормально для другой страны (России, - ред.) иметь своих военных в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины. На украинской стороне происходят некоторые нарушения прекращения огня. Но подавляющее большинство и самые серьезные инциденты происходят на оккупированной Россией территории", - подчеркнул Волкер.

Он также объяснил методику ОБСЕ по подсчету случаев нарушения режима прекращения огня.

"Если вы защищаете поселок в своей стране и попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы затем стреляете в направлении, откуда пришел огонь, это также является нарушением. Такова природа фразы "обе стороны"…но это также искажает характер проблемы", - добавил спецпредставитель США.

Напомним, ранее Волкер заявил, что в настроениях на оккупированном Донбассе практически у всех жителей преобладает разочарование.