В районе ООС боевики за сутки 5 раз использовали для разведки беспилотными, - штаб

Боевики пытались вести разведку на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском и Мариупольском направлениях

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за прошедшие сутки, 21 июня 2018, боевики 5 раз применили беспилотные для осуществления разведки позиций украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"В течение 21 июня отмечено 5 случаев использования противником беспилотных летательных аппаратов, которые пытались вести разведку на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в штабе ООС заявляли, что на Донбассе отмечается уменьшение применение противником беспилотных летательных аппаратов для разведки позиций украинских военных. Так, 20 июня 2018 было выявлено два случая попытки БПЛА типа "Орлан-10" пересечь линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы такие попытки были прекращены.