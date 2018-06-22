Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В районе ООС боевики за сутки 5 раз использовали для разведки беспилотными, - штаб

НовостиОбщество    22.06.2018 - 15:49
Иллюстративное фото (rnbo.gov.ua)
Иллюстративное фото (rnbo.gov.ua)

Боевики пытались вести разведку на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском и Мариупольском направлениях

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за прошедшие сутки, 21 июня 2018, боевики 5 раз применили беспилотные для осуществления разведки позиций украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"В течение 21 июня отмечено 5 случаев использования противником беспилотных летательных аппаратов, которые пытались вести разведку на Северодонецком, Попаснянском, Бахмутском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в штабе ООС заявляли, что на Донбассе отмечается уменьшение применение противником беспилотных летательных аппаратов для разведки позиций украинских военных. Так, 20 июня 2018 было выявлено два случая попытки БПЛА типа "Орлан-10" пересечь линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы такие попытки были прекращены.

В районе ООС с начала суток потерь среди украинских военных нет, - штаб На Донбассе наблюдается противоположный разведению сторон процесс, - Хуг
Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь