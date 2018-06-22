У районі ООС бойовики за добу 5 разів використали безпілотними для розвідки, - штаб

Бойовики намагалися вести розвідку на Северодонецькому, Попаснянському, Бахмутському, Авдіївському та Маріупольському напрямках

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби, 21 червня 2018, бойовики 5 разів застосували безпілотними для здійснення розвідки позицій українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

"Протягом 21 червня відмічено 5 випадків використання противником безпілотних літальних апаратів, які намагалися вести розвідку на Северодонецькому, Попаснянському, Бахмутському, Авдіївському та Маріупольському напрямках.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби у штабі ООС заявляли, що на Донбасі відмічається зменшення застосування противником безпілотних літальних апаратів для розвідки позицій українських військових. Так, 20 червня 2018 було виявлено два випадки намагання БПЛА типу "Орлан-10" перетнути лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби такі спроби були припинені.