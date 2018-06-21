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У районі ООС українські військові ліквідували одного бойовика, ще 5 поранено

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 14:15
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики послабили ведення розвідки за допомогою безпілотників

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом минулої доби, 20 червня 2018, українські військові ліквідували одного бойовика. Про це із посиланням на дані розвідки повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"За даними розвідки втрати противника за минулу добу складають - одного окупанта вбито та п’ятьох поранено", - сказав Бондарчук.

За його словами, відмічається зменшення застосування противником безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для розвідки наших позицій.

"Протягом минулої доби засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби було виявлено два випадки намагання БПЛА типу "Орлан-10" перетнути лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби такі спроби були припинені", - зазначив Бондарчук.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил за минулу добу, 20 червня 2018 року, поранено трьох українських військових.

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Теги публікації: бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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