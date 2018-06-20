В районе ООС боевики провели провокационные обстрелы из минометов

Потерь среди украинских защитников нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение среды, 20 июня, по состоянию на 18:00, боевики три раза нарушали режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе Новотошковского, что на Луганском направлении, боевики провоцировали подразделения украинских военнослужащих огнем из минометов калибра 82-мм.

"На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского противник вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, на Донбассе в районе ООС в течение прошлых суток, 19 июня 2018, боевики пытались 6 раз осуществить разведку позиций украинских военнослужащих с помощью беспилотников.