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Интервью

В районе ООС боевики провели провокационные обстрелы из минометов

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 18:24
Иллюстративное фото (turchynov.com)
Иллюстративное фото (turchynov.com)

Потерь среди украинских защитников нет

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение среды, 20 июня, по состоянию на 18:00, боевики три раза нарушали режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Отмечается, что в районе Новотошковского, что на Луганском направлении, боевики провоцировали подразделения украинских военнослужащих огнем из минометов калибра 82-мм.

"На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского противник вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются.

 

Зведення станом на 18:00 20 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 20 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, на Донбассе в районе ООС в течение прошлых суток, 19 июня 2018, боевики пытались 6 раз осуществить разведку позиций украинских военнослужащих с помощью беспилотников.

С начала суток на Донбассе потерь среди украинских военных нет, - ООС Штаб ООС опубликовал очередные доказательства присутствия войск РФ на Донбассе
Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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