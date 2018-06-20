У районі ООС бойовики 6 разів намагались застосувати безпілотники

Засоби ППО не допустили перетинання лінії зіткнення безпілотниками противника

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 19 червня 2018, бойовики намагались 6 разів здійснити розвідку позицій українських військовослужбовців за допомогою безпілотників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Противник 6 разів намагався застосовувати безпілотні літальні апарати російського виробництва типу "Орлан-10" для розвідки наших об’єктів уздовж лінії зіткнення на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони ООС безпілотники були вчасно виявлені та підрозділами радіоелектронної боротьби (РЕБ) не допустили перетинання лінії зіткнення безпілотниками противника.

Нагадаємо, добою раніше у районі проведення операції Об'єднаних бойовики намагались застосувати безпілотні літальні апарати сім разів.