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У районі ООС бойовики 6 разів намагались застосувати безпілотники

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 16:13
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Засоби ППО не допустили перетинання лінії зіткнення безпілотниками противника

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 19 червня 2018, бойовики намагались 6 разів здійснити розвідку позицій українських військовослужбовців за допомогою безпілотників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Противник 6 разів намагався застосовувати безпілотні літальні апарати російського виробництва типу "Орлан-10" для розвідки наших об’єктів уздовж лінії зіткнення на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони ООС безпілотники були вчасно виявлені та підрозділами радіоелектронної боротьби (РЕБ) не допустили перетинання лінії зіткнення безпілотниками противника.

Нагадаємо, добою раніше у районі проведення операції Об'єднаних бойовики намагались застосувати безпілотні літальні апарати сім разів.

Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі Бойовики стріляли по безпілотнику ОБСЄ на Донбасі
Теги публікації: беспилотник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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