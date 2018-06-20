В районі ООС бойовики провели провокативні обстріли з мінометів

Втрат серед українських захисників немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом середи, 20 червня, станом на 18:00, бойовики три рази порушували режим припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Зазначається, що в районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, бойовики провокували підрозділи українських військовослужбовців вогнем з мінометів калібру 82-мм.

"На Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Об’єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, на Донбасі в районі ООС протягом минулої доби, 19 червня 2018, бойовики намагались 6 разів здійснити розвідку позицій українських військовослужбовців за допомогою безпілотників.