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В районі ООС бойовики провели провокативні обстріли з мінометів

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 18:24
Ілюстративне фото (turchynov.com)
Ілюстративне фото (turchynov.com)

Втрат серед українських захисників немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом середи, 20 червня, станом на 18:00, бойовики три рази порушували режим припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Зазначається, що в районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, бойовики провокували підрозділи українських військовослужбовців вогнем з мінометів калібру 82-мм.

"На Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Об’єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються.

 

Зведення станом на 18:00 20 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 20 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, на Донбасі в районі ООС протягом минулої доби, 19 червня 2018, бойовики намагались 6 разів здійснити розвідку позицій українських військовослужбовців за допомогою безпілотників.

З початку доби на Донбасі втрат серед українських військових немає, - ООС Штаб ООС опублікував чергові докази присутності військ РФ на Донбасі
Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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