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В районе ООС арестовали боевика "ДНР"

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 18:40
Фото: блокпост возле Мариуполя (ngu.gov.ua)
Фото: блокпост возле Мариуполя (ngu.gov.ua)

Боевика задержали на блокпосту вблизи Мариуполя

В Донецкой области военные правоохранители со склада операции Объединенных сил (ООС) арестовали лицо причастное к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Об этом передает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что боевика задержали на блокпосту вблизи города Мариуполя.

"Во время осмотра междугородного рейсового автобуса Бахмут - Мелитополь один из пассажиров вел себя нервно и подозрительно. Проверив документы лица по базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, было установлено, что гражданин, житель города Горловки, имеет связи с так называемой "ДНР", - сказано в сообщении.

По подозрению в создании незаконных вооруженных формирований боевика "ДНР" передали работникам полиции.

Фото: блокпост возле Мариуполя (ngu.gov.ua)

Напомним, ранее, 7 июля 2018 года, от Мариуполем Нацгвардия задержала боевика, причастного к незаконному вооруженному формированию "ДНР".

Полиция задержала военного ВСУ, ранее воевавшего на стороне "ДНР" Нацгвардия задержала трех боевиков "ДНР" и "ЛНР" на мобильном блокпосту
Теги публикации: ДНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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