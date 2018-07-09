В районе ООС арестовали боевика "ДНР"

Боевика задержали на блокпосту вблизи Мариуполя
В Донецкой области военные правоохранители со склада операции Объединенных сил (ООС) арестовали лицо причастное к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Об этом передает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что боевика задержали на блокпосту вблизи города Мариуполя.
"Во время осмотра междугородного рейсового автобуса Бахмут - Мелитополь один из пассажиров вел себя нервно и подозрительно. Проверив документы лица по базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, было установлено, что гражданин, житель города Горловки, имеет связи с так называемой "ДНР", - сказано в сообщении.
По подозрению в создании незаконных вооруженных формирований боевика "ДНР" передали работникам полиции.
Фото: блокпост возле Мариуполя (ngu.gov.ua)
Напомним, ранее, 7 июля 2018 года, от Мариуполем Нацгвардия задержала боевика, причастного к незаконному вооруженному формированию "ДНР".