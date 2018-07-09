У районі ООС арештували бойовика "ДНР"

Бойовика затримали на блокпосту поблизу Маріуполя
У Донецькій області військові правоохоронці зі складу операції Об’єднаних сил (ООС) заарештували особу причетну до незаконного збройного формування "ДНР". Про це передає прес-служба Національної гвардії України.
Зазначається, що бойовика затримали на блокпосту поблизу міста Маріуполя.
"Під час огляду міжміського рейсового автобуса Бахмут - Мелітополь один з пасажирів поводив себе знервовано та підозріло. Перевіривши документи особи по базі даних Головного управління Національної поліції в Донецькій області, було встановлено, що громадянин, мешканець міста Горлівки, має зв’язки із так званою "ДНР", - сказано у повідомленні.
За підозрою у створенні незаконних збройних формувань бойовика "ДНР" передали працівникам поліції.
Фото: блокпост біля Маріуполя (ngu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше, 7 липня 2018 року, від Маріуполем Нацгвардія затримала бойовика, причетного до незаконного збройного формування "ДНР".