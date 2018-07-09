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У районі ООС арештували бойовика "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 18:40
Фото: блокпост біля Маріуполя (ngu.gov.ua)
Фото: блокпост біля Маріуполя (ngu.gov.ua)

Бойовика затримали на блокпосту поблизу Маріуполя

У Донецькій області військові правоохоронці зі складу операції Об’єднаних сил (ООС) заарештували особу причетну до незаконного збройного формування "ДНР". Про це передає прес-служба Національної гвардії України.

Зазначається, що бойовика затримали на блокпосту поблизу міста Маріуполя.

"Під час огляду міжміського рейсового автобуса Бахмут - Мелітополь один з пасажирів поводив себе знервовано та підозріло. Перевіривши документи особи по базі даних Головного управління Національної поліції в Донецькій області, було встановлено, що громадянин, мешканець міста Горлівки, має зв’язки із так званою "ДНР", - сказано у повідомленні.

За підозрою у створенні незаконних збройних формувань бойовика "ДНР" передали працівникам поліції.

Фото: блокпост біля Маріуполя (ngu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше, 7 липня 2018 року, від Маріуполем Нацгвардія затримала бойовика, причетного до незаконного збройного формування "ДНР".

Поліція затримала військового ЗСУ, який раніше воював на стороні "ДНР" Нацгвардія затримала трьох бойовиків "ДНР" та "ЛНР" на мобільному блокпосту
Теги публікації: ДНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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