В районе КПВВ на Донбассе сегодня пройдут снегоуборочные работы

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Снегоуборочные работы обусловлены осложнением погодных условий

В связи с осложнением погодных условий и выпадением большого количества снега, представители регионального офиса СММ ОБСЕ обратились к украинской стороне СЦКК с запросом о предоставлении дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники по расчистке участков в районах КПВВ на Донбассе с украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, необходимые гарантии безопасности со стороны Объединенных сил обеспечены своевременно и в полном объеме.

"Проведения снегоуборки соответствующих гражданских служб с украинской стороны запланированы на 10.00 10 января", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что очистка дорог от снежных заторов будет способствовать безопасному и беспрепятственному передвижению патрулей СММ через линию столкновения в рамках действующего Мандата.

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права, придерживаться взятых обязательств и не прибегать к провокационным действиям во время проведения снегоуборочных мероприятий в районах КПВВ", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение прошлых суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

По данным ОБСЕ, боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение, прежде всего танки, гаубицы, противотанковые пушки и минометы на Луганском направлении.