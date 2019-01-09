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Бойовики нарощують важке озброєння на Луганському напрямку

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 14:59
Бойовики нарощують важке озброєння на Луганському напрямку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ОБСЄ зафіксувала 86 одиниць важкого озброєння

Бойовики продовжують нарощувати важке озброєння, насамперед танки, гаубиці, протитанкові гармати і міномети на Луганському напрямку та не бажають адекватно реагувати на висновки міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ. Про це заявила Українська сторона СЦКК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, окупанти продовжують грубо порушувати, визначені мінськими домовленостями, вимоги щодо відведення важкого озброєння.

За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано вчора, 8 січня, спостерігачі місії продовжують здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.

Так, 4 січня 2019 року, БПЛА СММ зафіксував за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння, в непідконтрольній владі України районах Луганської області 86 одиниць важкого озброєння, в тому числі, 20 танків (одинадцять Т-64 і дев'ять Т-72), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 12 мінометів (2Б11 "Сани", 120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) поблизу Мирного, а також 28 танків (тринадцять Т-64 і п'ятнадцять Т-72) біля селища Круглик.

"У щоденному звіті СММ від 03 січня 2019 року зазначалося, що 30 грудня минулого року міні-апарат БПЛА СММ вже фіксував не відведене важке озброєння окупантів в цих районах. А саме: 22 танки (десять Т-72 і дванадцять Т-64) біля селища Круглик та 19 танків (вісім T-72 й одинадцять Т-64), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1), 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм) і 12 мінометів (2Б11 "Сани", 120 мм) неподалік Мирного", - йдеться у повідомленні.

Бойовики нарощують важке озброєння на Луганському напрямку

Раніше повідомлялося, що на Донбасі спільно із СММ ОБСЕ тривають планові ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об'єктах цивільної інфраструктури, які зазнали ушкоджень внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит іноземних міністрів на Донбас.

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