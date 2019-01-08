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На Донбасі триває ремонт інфраструктури

Новини » Політика    08.01.2019 - 02:28
На Донбасі триває ремонт інфраструктури
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Триває відновлення цивільної інфраструктури Донбасу

На Донбасі спільно із СММ ОБСЕ тривають планові ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об'єктах цивільної інфраструктури, які зазнали ушкоджень внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Як повідомляється, 6 січня спеціалісти Попаснянського району електричних мереж Луганської енергетичної компанії завершили виконувати ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці: повітряна лінія електропередачі 6 кВ (Золоте-2) – трансформаторна підстанція (селище Катеринівка).

Також в Авдіївці здійснювалися планові роботи на Донецькій фільтрувальній станції, а також забезпечувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до ДФС і в зворотню сторону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли українських військових біля Павлополя.

Додамо, що 6 січня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася напруженою, противник п'ять раз обстріляв позиції наших військ. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не зафіксовано.

Зокрема, на Луганському напрямку з району населеного пункту Золоте-5 бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний.

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