ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У районі Ізюма і Лиману йдуть бої, але ворог виїжджає навіть із захоплених у 2014 році міст, - Гайдай

Новость на русском →
Неділя 11 вересня 2022 11:47
У районі Ізюма і Лиману йдуть бої, але ворог виїжджає навіть із захоплених у 2014 році міст, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Досі тривають запеклі бої в районі Ізюма та Лиману. Однак чітко видно, що російська армія тікає.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, також є інформація, що навіть з окупованих територій виїжджають комендатури і прокуратури, окупанти і гауляйтери.

"Вони складають речі награбовані, сім'ї свої упаковують і виїжджають. І до речі, виїжджають навіть з міст, окупованих ще з 2014 року Луганської області. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом побачимо, як ЗСУ зможуть перетнути вже річку і почнеться вже повномасштабна деокупація населених пунктів Луганської області з Крем'яної, Сватового, Рубіжного і так далі", - заявив Гайдай.

Глава ОВА розповів і про ситуацію в Кремнієвій.

"Окупанти втекли, а колаборанти або так само втекли, або бояться його (прапор України в Крем'яній, - ред.) знімати тому, що розуміють, що наступ вже не зупинити. І, можливо, це буде не день-два, але протягом тижня 100% наші військові зайдуть вже, пройде деокупація Крем'яної і тому бояться просто знімати український прапор, він досі майорить", - розповів Гайдай.

Він також додав, що російські окупанти біжать у бік Луганська або Росії.

"Це не 100% Втеча (окупантів, - ред), це 100% робота ЗСУ. Немає такого, щоб вони заходили як на парад, йдуть бої, в Ізюмі, Лимані запеклі бої йдуть досі, але певні частини російських військ і "ЛДНР" їдуть в бік Луганська, або в бік відразу Росії", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, що за даними Deepstatemap, українські бійці продовжують свій контрнаступ в Харківській області, триває зачистка Ізюма.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі