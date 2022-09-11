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ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 11 сентября 2022 08:47
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро Фото: ВСУ зачищают Изюм Харьковской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Обновлена карта войны на утро, 11 сентября. Украинские бойцы продолжают свое контрнаступление в Харьковской области, продолжается зачистка Изюма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

По обновленным данным геолокации, украинские бойцы батальона "Карпатская Сечь" с южной стороны зашли в Изюм (Харьковская область), где соответственно происходит зачистка в городе.

Таким образом выход на юг из Изюма окончательно потерян для российских оккупантов.

ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро

Кроме того, международные аналитики Института изучения войны ISW демонстрируют ход украинского контрнаступления в Харьковской области за последние 5 дней.

По их данным, после сообщений об освобождении украинскими бойцами Великого Бурлука (эта информация требует подтверждения, по данным Deepstatemap это поселок пока под оккупацией), украинские силы в Харьковской области теперь могут находиться в 25 километрах от международной границы.

ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро, на Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковых дивизий 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав пребывает в паническом настроении.

Добавим, ранее украинские военные взяли Купянск и Изюм под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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