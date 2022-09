ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро

По обновленным данным геолокации, украинские бойцы батальона "Карпатская Сечь" с южной стороны зашли в Изюм (Харьковская область), где соответственно происходит зачистка в городе.

Таким образом выход на юг из Изюма окончательно потерян для российских оккупантов.

Кроме того, международные аналитики Института изучения войны ISW демонстрируют ход украинского контрнаступления в Харьковской области за последние 5 дней.

По их данным, после сообщений об освобождении украинскими бойцами Великого Бурлука (эта информация требует подтверждения, по данным Deepstatemap это поселок пока под оккупацией), украинские силы в Харьковской области теперь могут находиться в 25 километрах от международной границы.

Animated GIF showing progress of the Ukrainian counteroffensive in Kharkiv Oblast over the past 5 days for @TheStudyofWar.



With the reported capture of Velykyi Burluk Ukrainian forces in Kharkiv are now 25 kilometers from the international border. https://t.co/z1pFd1B9fK pic.twitter.com/IUqwUjunca