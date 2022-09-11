ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро

Обновлена карта войны на утро, 11 сентября. Украинские бойцы продолжают свое контрнаступление в Харьковской области, продолжается зачистка Изюма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

По их данным, после сообщений об освобождении украинскими бойцами Великого Бурлука (эта информация требует подтверждения, по данным Deepstatemap это поселок пока под оккупацией), украинские силы в Харьковской области теперь могут находиться в 25 километрах от международной границы.

Кроме того, международные аналитики Института изучения войны ISW демонстрируют ход украинского контрнаступления в Харьковской области за последние 5 дней.

Таким образом выход на юг из Изюма окончательно потерян для российских оккупантов.

По обновленным данным геолокации, украинские бойцы батальона "Карпатская Сечь" с южной стороны зашли в Изюм (Харьковская область), где соответственно происходит зачистка в городе.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро, на Харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3 мотострелковых дивизий 20 общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав пребывает в паническом настроении.

Добавим, ранее украинские военные взяли Купянск и Изюм под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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