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В районе Антоновского моста прогремели взрывы, виден пожар

Фото: В районе Антоновского моста прогремели взрывы (t me nexta_live)
Автор: Олег Васкив

В Херсоне в районе Антоновского моста прогремели взрывы. Практически сразу там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки были слышны около 05:00 утра 25 августа.

"В Херсоне в районе Антоновского моста - взрывы. Сейчас в той стороне что-то горит", - отметили журналисты.

Напомним, Вооруженные Силы Украины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что атака получилась настолько мощной, что сдетонировали снаряды в КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции.

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ХерсонВойна России против Украины