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У районі Антонівського мосту прогриміли вибухи, видно пожежу

Фото: У районі Антонівського мосту прогриміли вибухи (t me nexta_live)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 05:00 ранку 25 серпня.

"У Херсоні в районі Антонівського мосту - вибухи. Наразі в тому боці щось горить", - зазначили журналісти.

Нагадаємо, Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що атака вийшла настільки потужною, що здетонували снаряди в КамАЗах, у результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.

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ХерсонВійна Росії проти України