UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Равлик рухається швидше: посол Британії оцінив просування російських військ

07:32 11.08.2026 Вт
2 хв
Посол вважає російські втрати у війні проти України надзвичайними
aimg Мілан Лєліч aimg Роман Кот aimg Дмитро Левицький
Фото: посол Британії в Україні Ніл Кромптон (РБК-Україна)

Російські окупаційні війська зазнають величезних втрат на сході України, а реальні темпи їхнього просування виявилися повільнішими за швидкість равлика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Британії в Україні Ніл Кромптон.

Колосальні втрати РФ на сході

За словами дипломата, на сході України, зокрема у Донецькій області, триває виснажлива війна, під час якої українські захисники завдають окупантам надзвичайно великих втрат.

Згідно з даними начальників штабів, з якими ознайомився посол, динаміка втрат російських військ виглядає наступним чином:

  • Квітень та травень: близько 35 000 осіб щомісяця.
  • Липень: 42 700 осіб убитими або важко пораненими.

"Гадаю, у червні ця кількість була дещо меншою. Коли розгортається листя, солдатам трохи безпечніше пересуватися. Але це надзвичайний показник. Якщо я пошукаю в Google радянські втрати у війні в Афганістані, там вказано, що загинуло 15 000 осіб", - наголосив Кромптон.

Реальні темпи наступу РФ

Попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито швидке просування армії РФ, реальна ситуація на полі бою протилежна, наголосив дипломат в розмові з РБК-Україна.

"Наш колишній начальник Генерального штабу колись сказав, що равлик насправді просувався швидше, ніж російські збройні сили. І це відбувається за величезну ціну", - сказав він.

Британський посол про російське просування на фронті (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив українських ударів по Криму

Британський дипломат підкреслив, що справжня масштабна зміна на фронті полягає у зростанні ефективності українських ударів середньої та великої дальності.

"Наприклад, удари середньої дальності в Криму. Президент Путін був змушений оголосити надзвичайний стан. Російські відпочивальники не їдуть до Криму. Люди змушені виїжджати. Це завдає реальної шкоди лініям військового постачання", - зазначив Кромптон.

На його думку, Крим має значення і для України, і для РФ з різних причин. Але для росіян це "перлина в короні" війни.

"Тож я вважаю, що для Москви це політично складна ситуація. І, як ми бачимо з новин, це все не є таємницею", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, скільки окупантів знищила Україна за липень. І це лише з застосуванням FPV-дронів.

А в матеріалі РБК-Україна "Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року" ми розповідали, чи може Москва розпочати мобілізацію на тлі серйозних втрат.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДонбасКримВеликобританіяВійна Росії проти України