Улитка двигается быстрее: посол Британии оценил продвижение российских войск

Колоссальные потери РФ на востоке

По словам дипломата, на востоке Украины, в частности в Донецкой области, продолжается изнурительная война, во время которой украинские защитники наносят оккупантам чрезвычайно большие потери.

Согласно данным начальников штабов, с которыми ознакомился посол, динамика потерь российских войск выглядит следующим образом:

Апрель и май: около 35 000 человек ежемесячно.

около 35 000 человек ежемесячно. Июль: 42 700 человек убитыми или тяжело ранеными.

"Думаю, в июне это количество было несколько меньше. Когда разворачиваются листья, солдатам немного безопаснее передвигаться. Но это чрезвычайный показатель. Если я поищу в Google советские потери в войне в Афганистане, там указано, что погибли 15 000 человек", - подчеркнул Кромптон.

Реальные темпы наступления РФ

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы быстром продвижении армии РФ, реальная ситуация на поле боя противоположна, подчеркнул дипломат в разговоре с РБК-Украина.

"Наш бывший начальник Генерального штаба когда-то сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит за огромную цену", - сказал он.

Британский посол о продвижении российских войск на фронте (Инфографика РБК-Украина)

Влияние украинских ударов по Крыму

Британский дипломат подчеркнул, что настоящее масштабное изменение на фронте заключается в росте эффективности украинских ударов средней и большой дальности.

"Например, удары средней дальности в Крыму. Президент Путин был вынужден объявить чрезвычайное положение. Российские отдыхающие не едут в Крым. Люди вынуждены выезжать. Это наносит реальный ущерб линиям военных поставок", - отметил Кромптон.

По его мнению, Крым имеет значение и для Украины, и для РФ по разным причинам. Но для россиян это "жемчужина в короне" войны.

"Поэтому я считаю, что для Москвы это политически сложная ситуация. И, как мы видим из новостей, это все не секрет", - резюмировал дипломат.