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Улитка двигается быстрее: посол Британии оценил продвижение российских войск

07:32 11.08.2026 Вт
2 мин
Посол считает российские потери в войне против Украины чрезвычайными
aimg Милан Лелич aimg Роман Кот aimg Дмитрий Левицкий
Фото: посол Британии в Украине Нил Кромптон (РБК-Украина)

Российские оккупационные войска несут огромные потери на востоке Украины, а реальные темпы их продвижения оказались медленнее скорости улитки.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Британии в Украине Нил Кромптон.

Колоссальные потери РФ на востоке

По словам дипломата, на востоке Украины, в частности в Донецкой области, продолжается изнурительная война, во время которой украинские защитники наносят оккупантам чрезвычайно большие потери.

Согласно данным начальников штабов, с которыми ознакомился посол, динамика потерь российских войск выглядит следующим образом:

  • Апрель и май: около 35 000 человек ежемесячно.
  • Июль: 42 700 человек убитыми или тяжело ранеными.

"Думаю, в июне это количество было несколько меньше. Когда разворачиваются листья, солдатам немного безопаснее передвигаться. Но это чрезвычайный показатель. Если я поищу в Google советские потери в войне в Афганистане, там указано, что погибли 15 000 человек", - подчеркнул Кромптон.

Реальные темпы наступления РФ

Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы быстром продвижении армии РФ, реальная ситуация на поле боя противоположна, подчеркнул дипломат в разговоре с РБК-Украина.

"Наш бывший начальник Генерального штаба когда-то сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит за огромную цену", - сказал он.

Британский посол о продвижении российских войск на фронте (Инфографика РБК-Украина)

Влияние украинских ударов по Крыму

Британский дипломат подчеркнул, что настоящее масштабное изменение на фронте заключается в росте эффективности украинских ударов средней и большой дальности.

"Например, удары средней дальности в Крыму. Президент Путин был вынужден объявить чрезвычайное положение. Российские отдыхающие не едут в Крым. Люди вынуждены выезжать. Это наносит реальный ущерб линиям военных поставок", - отметил Кромптон.

По его мнению, Крым имеет значение и для Украины, и для РФ по разным причинам. Но для россиян это "жемчужина в короне" войны.

"Поэтому я считаю, что для Москвы это политически сложная ситуация. И, как мы видим из новостей, это все не секрет", - резюмировал дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько кафиров уничтожила Украина за июль. И это только с применением FPV-дронов.

А в материале РБК-Украина "Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году" мы рассказывали, может ли Москва начать мобилизацию на фоне серьезных потерь.

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