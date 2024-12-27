"Равлик" на фронті: Україна впровадила новий роботизований комплекс для війська

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало і допустило до експлуатації у військах новий наземний роботизований комплекс (НРК) під назвою "Равлик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Повідомляється, що ця універсальна мобільна платформа є повністю українською розробкою, що демонструє новий рівень інженерних досягнень у вітчизняній оборонній сфері.

У МО зазначили, що "Равлик" вирізняється компактністю, універсальністю та високою прохідністю.

Його маса складає трохи більше пів тонни, проте він здатний перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або буксирувати причепи вагою до двох тонн.

Електродвигун комплексу забезпечує безшумний рух, а спеціальні пило- та вологозахищені елементи гарантують стабільну роботу в будь-яких погодних умовах.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, конструкція "Равлика" дозволяє долати складні рельєфи: бездоріжжя, болотисті ділянки, піски, невеликі канави та перешкоди.

Таким чином, це робить комплекс універсальним інструментом для виконання різноманітних завдань на полі бою, зокрема доставки боєприпасів, евакуації поранених, розвідки чи встановлення обладнання.

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