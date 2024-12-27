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"Улитка" на фронте: Украина внедрила новый роботизированный комплекс для войска

Пятница 27 декабря 2024 12:12
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"Улитка" на фронте: Украина внедрила новый роботизированный комплекс для войска Фото: украинский наземный роботизированный комплекс "Равлик" (mod.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках новый наземный роботизированный комплекс (НРК) под названием "Улитка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что эта универсальная мобильная платформа является полностью украинской разработкой, демонстрирующей новый уровень инженерных достижений в отечественной оборонной сфере.

В МО отметили, что "Улитка" отличается компактностью, универсальностью и высокой проходимостью.

Его масса составляет чуть более полутонны, однако он способен перевозить несколько сотен килограммов груза или буксировать прицепы весом до двух тонн.

Электродвигатель комплекса обеспечивает бесшумное движение, а специальные пыле- и влагозащищенные элементы гарантируют стабильную работу в любых погодных условиях.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, конструкция "Равлика" позволяет преодолевать сложные рельефы: бездорожье, болотистые участки, пески, небольшие канавы и препятствия.

Таким образом, это делает комплекс универсальным инструментом для выполнения различных задач на поле боя, в частности доставки боеприпасов, эвакуации раненых, разведки или установки оборудования.

Ранее мы рассказывали о новом беспилотном авиационном комплексе "Щедрик", который также официально допустили к поставке в подразделения Сил обороны Украины. О его особенностях и какие задачи он может выполнять - узнайте в материале РБК-Украина.

Кроме этого, недавно в Украине завершились испытания дронов с оптоволоконной связью. РБК-Украина также сообщало о том, в чем их особенность.

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Министерство обороны Украины
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