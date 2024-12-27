"Улитка" на фронте: Украина внедрила новый роботизированный комплекс для войска
Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках новый наземный роботизированный комплекс (НРК) под названием "Улитка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Сообщается, что эта универсальная мобильная платформа является полностью украинской разработкой, демонстрирующей новый уровень инженерных достижений в отечественной оборонной сфере.
В МО отметили, что "Улитка" отличается компактностью, универсальностью и высокой проходимостью.
Его масса составляет чуть более полутонны, однако он способен перевозить несколько сотен килограммов груза или буксировать прицепы весом до двух тонн.
Электродвигатель комплекса обеспечивает бесшумное движение, а специальные пыле- и влагозащищенные элементы гарантируют стабильную работу в любых погодных условиях.
По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, конструкция "Равлика" позволяет преодолевать сложные рельефы: бездорожье, болотистые участки, пески, небольшие канавы и препятствия.
Таким образом, это делает комплекс универсальным инструментом для выполнения различных задач на поле боя, в частности доставки боеприпасов, эвакуации раненых, разведки или установки оборудования.
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