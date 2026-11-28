2 грудня 2026 року у Львові пройде XIII RAU SUMMIT 2026 - підсумкова подія року для власників, CEO та топменеджерів ритейлу, торговельної нерухомості й суміжних індустрій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз організаторів.
Цьогорічний саміт відбудеться під головною темою "Скільки коштує стійкість?".
У центрі уваги учасників опиняться питання інвестицій та масштабування компаній в умовах війни, відновлення після втрат, нова економіка торговельно-розважальних центрів, розвиток електронної комерції, впровадження штучного інтелекту та бізнес-стратегії на 2027 рік.
Серед спікерів заходу заявлені:
Програма саміту охоплює кілька стратегічних напрямів. Зокрема, блок "Ціна стійкості" буде присвячений втратам активів, енергостійкості та залученню інвестицій для відновлення бізнесу.
У межах теми "Нова економіка ТРЦ" учасники розглянуть окупність проєктів, інвестиційну привабливість і нові формати торговельної нерухомості, а сесія "E-commerce 2027" сфокусується на маркетплейсах, AI, омніканальності та цифровій трансформації.
Крім того, в межах саміту запланована окрема панельна дискусія "Стратегія зростання в умовах втрат: інвестиції та масштабування" за участі топменеджерів "Аврори", "Нової пошти" та LPP, які поділяться досвідом перегляду інвестиційних стратегій і роботи з ризиками.
Захід пройде 2 грудня у Львові в офлайн- та онлайн-форматах (ONLINE PASS), а точну адресу локації зареєстровані учасники отримають додатково.
Ознайомитися з детальною програмою та зареєструватися можна на офіційному сайті події.