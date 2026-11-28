2 декабря 2026 года во Львове пройдет XIII RAU SUMMIT 2026 - итоговое событие года для владельцев, CEO и топ-менеджеров ритейла, торговой недвижимости и смежных индустрий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов.
В этом году саммит пройдет под главной темой "Сколько стоит устойчивость?".
В центре внимания участников окажутся вопросы инвестиций и масштабирования компаний в условиях войны, восстановления после потерь, новой экономики торгово-развлекательных центров, развития электронной коммерции, внедрения искусственного интеллекта и бизнес-стратегий на 2027 год.
Среди спикеров мероприятия заявлены:
Программа саммита охватывает несколько стратегических направлений. В частности, блок "Цена устойчивости" будет посвящен потерям активов, энергоустойчивости и привлечению инвестиций для восстановления бизнеса.
В рамках темы "Новая экономика ТРЦ" участники рассмотрят окупаемость проектов, инвестиционную привлекательность и новые форматы торговой недвижимости, а сессия "E-commerce 2027" будет сосредоточена на маркетплейсах, AI, омниканальности и цифровой трансформации.
Кроме того, в рамках саммита запланирована отдельная панельная дискуссия "Стратегия роста в условиях потерь: инвестиции и масштабирование" с участием топ-менеджеров "Авроры", "Новой почты" и LPP, которые поделятся опытом пересмотра инвестиционных стратегий и работы с рисками.
Мероприятие пройдет 2 декабря во Львове в оффлайн- и онлайн-форматах (ONLINE PASS), а точный адрес локации зарегистрированные участники получат дополнительно.
Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться можно на официальном сайте события.