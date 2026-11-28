2 грудня 2026 року у Львові пройде XIII RAU SUMMIT 2026 - підсумкова подія року для власників, CEO та топменеджерів ритейлу, торговельної нерухомості й суміжних індустрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз організаторів.

Цьогорічний саміт відбудеться під головною темою "Скільки коштує стійкість?".

У центрі уваги учасників опиняться питання інвестицій та масштабування компаній в умовах війни, відновлення після втрат, нова економіка торговельно-розважальних центрів, розвиток електронної комерції, впровадження штучного інтелекту та бізнес-стратегії на 2027 рік.

Серед спікерів заходу заявлені:

CEO групи компаній OKKO Василь Даниляк;

співзасновник мережі "Аврора" Тарас Панасенко;

CEO "Нової пошти" в Україні Євген Тафійчук;

генеральний директор LPP в Україні Ярема Івахів;

представниця мережі "Епіцентр" Юлія Пінтескул;

Геннадій Вербиленко (COMFY);

Микита Артемчук (Prom);

Наталія Кравець (Dragon Capital Property Management).

Учасники XIII RAU SUMMIT 2026

Програма саміту охоплює кілька стратегічних напрямів. Зокрема, блок "Ціна стійкості" буде присвячений втратам активів, енергостійкості та залученню інвестицій для відновлення бізнесу.

У межах теми "Нова економіка ТРЦ" учасники розглянуть окупність проєктів, інвестиційну привабливість і нові формати торговельної нерухомості, а сесія "E-commerce 2027" сфокусується на маркетплейсах, AI, омніканальності та цифровій трансформації.

Крім того, в межах саміту запланована окрема панельна дискусія "Стратегія зростання в умовах втрат: інвестиції та масштабування" за участі топменеджерів "Аврори", "Нової пошти" та LPP, які поділяться досвідом перегляду інвестиційних стратегій і роботи з ризиками.