2 декабря 2026 года во Львове пройдет XIII RAU SUMMIT 2026 - итоговое событие года для владельцев, CEO и топ-менеджеров ритейла, торговой недвижимости и смежных индустрий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

В этом году саммит пройдет под главной темой "Сколько стоит устойчивость?".

В центре внимания участников окажутся вопросы инвестиций и масштабирования компаний в условиях войны, восстановления после потерь, новой экономики торгово-развлекательных центров, развития электронной коммерции, внедрения искусственного интеллекта и бизнес-стратегий на 2027 год.

Среди спикеров мероприятия заявлены:

CEO группы компаний OKKO Василий Даниляк;

соучредитель сети "Аврора" Тарас Панасенко;

CEO "Новой почты" в Украине Евгений Тафийчук;

генеральный директор LPP в Украине Ярема Ивахив;

представитель сети "Эпицентр" Юлия Пинтескул;

Геннадий Вербиленко (COMFY);

Никита Артемчук (Prom);

Наталья Кравец (Dragon Capital Property Management).

Участники XIII RAU SUMMIT 2026

Программа саммита охватывает несколько стратегических направлений. В частности, блок "Цена устойчивости" будет посвящен потерям активов, энергоустойчивости и привлечению инвестиций для восстановления бизнеса.

В рамках темы "Новая экономика ТРЦ" участники рассмотрят окупаемость проектов, инвестиционную привлекательность и новые форматы торговой недвижимости, а сессия "E-commerce 2027" будет сосредоточена на маркетплейсах, AI, омниканальности и цифровой трансформации.

Кроме того, в рамках саммита запланирована отдельная панельная дискуссия "Стратегия роста в условиях потерь: инвестиции и масштабирование" с участием топ-менеджеров "Авроры", "Новой почты" и LPP, которые поделятся опытом пересмотра инвестиционных стратегий и работы с рисками.