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В рационе украинцев увеличилась доля фруктов и снизилась доля хлеба

Новости » Экономика     10.12.2019 - 13:28
В рационе украинцев увеличилась доля фруктов и снизилась доля хлеба
Фото: яблоки (РБК-Укрина)

Данные обнародовала Государственная служба статистики

В первом полугодии 2019 года украинцы увеличили потребление фруктов и снизили потребление хлеба. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины, проведенного Государственной службой статистики.

По данным исследования, потребление мяса и мясопродуктов на одного человека в I полугодии 2019 года по сравнению с аналогичными периодом прошлого года выросло на 0,1 кг до 5,0 кг в месяц, рыбы - выросло 0,1 кг до 1,5 кг в месяц, потребление фруктов выросло на 0,3 кг до 4,2 кг в месяц.

В то же время украинцы снизили потребление молока и молочных продуктов на -0,4 кг до 18,6 кг в месяц, овощей - на 0,3 кг до 6,4 кг, хлеба - на 0,2 кг до 8,2 кг.

В рационе украинцев увеличилась доля фруктов и снизилась доля хлеба

Напомним, по данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины, проведенного Государственной службой статистики, средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2018 году составляла 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Research & Branding Group, три четверти украинцев (75%) обычно делают запасы на зиму, тогда как не занимается этим 23% жителей страны.

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