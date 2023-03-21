Ратифікували допомогу для "Л/ДНР": в Україні засудили 20 депутатів Держдуми РФ

"15 лютого минулого року посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже 22 лютого 2022 року вони проголосували за ратифікацію так званого "Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР". Надалі Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.

Суд визнав російських депутатів винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив їм 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Мова йде про наступних чиновників РФ:

Алтухов Сергій Вікторович;

Альшевських Андрій Геннадійович;

Амельченкова Ольга Миколаївна;

Анікєєв Андрій Анатолійович;

Анікєєв Григорій Вікторович;

Артамонова Валентина Миколаївна;

Аршба Отарі Іонович;

Аршинова Альона Ігорівна;

Баженов Тимофій Тимофійович;

Байгускаров Заріф Закірович;

Борцов Микола Іванович;

Булавінов Вадим Євгенійович;

Ісламов Дмитро Вікторович;

Кузьмін Михайло Володимирович;

Майданов Денис Васильович;

Панков Микола Васильович;

Петров Юрій Олександрович;

Пилипенко Ольга Василівна;

Півненко Валентина Миколаївна;

Погорєлий Дмитро Вікторович.

"Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - додали в СБУ.