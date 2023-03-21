Ратифікували допомогу для "Л/ДНР": в Україні засудили 20 депутатів Держдуми РФ

Суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.
"15 лютого минулого року посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже 22 лютого 2022 року вони проголосували за ратифікацію так званого "Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР". Надалі Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.
Суд визнав російських депутатів винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив їм 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Мова йде про наступних чиновників РФ:
"Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - додали в СБУ.
Нагадаємо, що Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".
В Україні заочно судитимуть російського генерала, який допомагав диверсантам групи Гіркіна.
РБК-Україна також повідомляло, що у Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну знову потрапив у полон.
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