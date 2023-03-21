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Ратифікували допомогу для "Л/ДНР": в Україні засудили 20 депутатів Держдуми РФ

Фото: Держдума РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.

"15 лютого минулого року посадовці підтримали постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже 22 лютого 2022 року вони проголосували за ратифікацію так званого "Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР". Надалі Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.

Суд визнав російських депутатів винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив їм 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Мова йде про наступних чиновників РФ:

  • Алтухов Сергій Вікторович;
  • Альшевських Андрій Геннадійович;
  • Амельченкова Ольга Миколаївна;
  • Анікєєв Андрій Анатолійович;
  • Анікєєв Григорій Вікторович;
  • Артамонова Валентина Миколаївна;
  • Аршба Отарі Іонович;
  • Аршинова Альона Ігорівна;
  • Баженов Тимофій Тимофійович;
  • Байгускаров Заріф Закірович;
  • Борцов Микола Іванович;
  • Булавінов Вадим Євгенійович;
  • Ісламов Дмитро Вікторович;
  • Кузьмін Михайло Володимирович;
  • Майданов Денис Васильович;
  • Панков Микола Васильович;
  • Петров Юрій Олександрович;
  • Пилипенко Ольга Василівна;
  • Півненко Валентина Миколаївна;
  • Погорєлий Дмитро Вікторович.

"Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Державної думи Росії, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

В Україні заочно судитимуть російського генерала, який допомагав диверсантам групи Гіркіна.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну знову потрапив у полон.

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