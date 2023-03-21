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Ратифицировали помощь "Л/ДНР": в Украине вынесли приговоры 20 депутатам Госдумы РФ

Фото: Госдума РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

"15 февраля прошлого года чиновники поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 22 февраля 2022 г. они проголосовали за ратификацию так называемого "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.

Суд признал российских депутатов виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им 15 лет заключения с конфискацией имущества. Речь идет о следующих чиновниках РФ:

  • Алтухов Сергей Викторович;
  • Альшевских Андрей Геннадьевич;
  • Амельченкова Ольга Николаевна;
  • Аникеев Андрей Анатольевич;
  • Аникеев Григорий Викторович;
  • Артамонова Валентина Николаевна;
  • Аршба Отари Ионович;
  • Аршинова Алена Игоревна;
  • Баженов Тимофей Тимофеевич;
  • Байгускаров Зариф Закирович;
  • Борцов Николай Иванович;
  • Булавинов Вадим Евгеньевич;
  • Исламов Дмитрий Викторович;
  • Кузьмин Михаил Владимирович;
  • Майданов Денис Васильевич;
  • Панков Николай Васильевич;
  • Петров Юрий Александрович;
  • Пилипенко Ольга Васильевна;
  • Пивненко Валентина Николаевна;
  • Погорелый Дмитрий Викторович.

"Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавили в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины передала в суд материалы по 41 депутату Государственной думы России, которые голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

В Украине будут заочно судить российского генерала, который помогал диверсантам группы Гиркина.

РБК-Украина также сообщало, что в Киеве судили боевика "ДНР", который после обмена снова попал в плен.

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