Ратификация Харьковских соглашений: кто может попасть под проверку СБУ

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить всех парламентариев, поддержавших ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году. Тогда "за" проголосовали 236 депутатов при необходимых 226 голосах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Верховной рады.
Речь идет о голосовавших за закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам размещения Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Всего в зале присутствовали 238 парламентариев.
В тот день фракции голосовали следующим образом:
В то время очень распространенным явлением в Раде было кнопкодавство. Вероятно, СБУ также предстоит выяснить, за кого из парламентариев могли проголосовать коллеги по фракции.
Подчеркнем, наибольшее количество голосов за закон отдали представители правящей на тот момент "Партии регионов". В частности, среди голосовавших:
Среди голосовавших были и другие заметные фигуры:
Напомним, так называемые Харьковские соглашения - это договоренность между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Соглашения были ратифицированы парламентами обеих стран 27 апреля 2010 года.
Подчеркнем, принятие закона сопровождалось протестами депутатов оппозиционных партий. В сессионном зале завязалась массовая драка между сторонниками и противниками ратификации.
Литвина закидали куриными яйцами, после чего парламентская охрана прикрыла его зонтиками, не поднимая их до окончания заседания.
Так, в конце января Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых Харьковских соглашений в 2010 году.
Как писало РБК-Украина, в конце февраля 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Украина не смогла предотвратить аннексию Крыма из-за харьковских соглашений.