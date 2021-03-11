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Ратифікація Харківських угод: хто може потрапити під перевірку СБУ

Автор: Юлія Струк, Мілан Лєліч

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України перевірити всіх парламентаріїв, які підтримали ратифікацію Харківських угод у 2010 році. Тоді "за" проголосували 236 депутатів при необхідних 226 голосах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Верховної ради.

Йдеться про тих, хто голосував за закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України". Всього в залі були присутні 238 парламентаріїв.

У той день фракції голосували наступним чином:

  • 160 депутатів від Партії регіонів (загальна кількість членів фракції - 161);
  • 27 депутатів від Комуністичної партії України (весь склад);
  • 20 депутатів від фракції блоку Литвина (весь склад);
  • 13 позафракційних депутатів (загальна кількість позафракційних - 16);
  • 9 депутатів від фракції блоку Юлії Тимошенко (загальна кількість членів фракції - 154);
  • 7 депутатів від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" (загальна кількість членів фракції - 72).

У той час дуже поширеним явищем в Раді було кнопкодавство. Ймовірно, СБУ також належить з'ясувати, за кого з парламентарів могли проголосувати колеги по фракції.

Підкреслимо, найбільшу кількість голосів за закон віддали представники правлячої на той момент "Партії регіонів". Зокрема, серед тих, хто голосував:

  • Сергій Головатий - нині суддя Конституційного суду України;
  • Сергій Ківалов - колишній голова Центральної виборчої комісії;
  • Леонід Кожара - екс-глава Міністерства закордонних справ;
  • Юрій Мірошниченко - нині член ЦВК;
  • Віталій Хомутинник - екс-нардеп кількох скликань, бізнесмен;
  • Святослав Піскун - екс-генпрокурор;
  • Анатолій Кінах - екс-прем'єр-міністр;
  • Рінат Ахметов - бізнесмен.

Серед тих, хто голосував були й інші помітні фігури:

  • Давид Жванія (Блок "Наша Україна - Народна самооборона") - екс-нардеп кількох скликань;
  • Олександр Омельченко (фракція НУНС) - екс-мер Києва;
  • Ігор Палиця (НУНС) - діючий нардеп;
  • Петро Симоненко (фракція КПУ) - глава Компартії України;
  • Сергій Гриневецький (Блок Литвина) - нині глава Одеської обласної держадміністрації;
  • Володимир Литвин - екс-глава парламенту (очолював його у момент голосування за закон).

Нагадаємо, так звані Харківські угоди - це домовленість між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Угоди були ратифіковані парламентами обох країн 27 квітня 2010 року.

Підкреслимо, прийняття закону супроводжувалося протестами депутатів опозиційних партій. У сесійній залі зав'язалася масова бійка між прихильниками і противниками ратифікації.

Литвина закидали курячими яйцями, після чого парламентська охорона прикрила його парасольками, не піднімаючи їх до закінчення засідання.

Так, в кінці січня Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих Харківських угод у 2010 році.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна не змогла запобігти анексії Криму через харківські угод.

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