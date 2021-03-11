Ратифікація Харківських угод: хто може потрапити під перевірку СБУ

Рада національної безпеки і оборони доручила Службі безпеки України перевірити всіх парламентаріїв, які підтримали ратифікацію Харківських угод у 2010 році. Тоді "за" проголосували 236 депутатів при необхідних 226 голосах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Верховної ради.
Йдеться про тих, хто голосував за закон "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України". Всього в залі були присутні 238 парламентаріїв.
У той день фракції голосували наступним чином:
У той час дуже поширеним явищем в Раді було кнопкодавство. Ймовірно, СБУ також належить з'ясувати, за кого з парламентарів могли проголосувати колеги по фракції.
Підкреслимо, найбільшу кількість голосів за закон віддали представники правлячої на той момент "Партії регіонів". Зокрема, серед тих, хто голосував:
Серед тих, хто голосував були й інші помітні фігури:
Нагадаємо, так звані Харківські угоди - це домовленість між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Угоди були ратифіковані парламентами обох країн 27 квітня 2010 року.
Підкреслимо, прийняття закону супроводжувалося протестами депутатів опозиційних партій. У сесійній залі зав'язалася масова бійка між прихильниками і противниками ратифікації.
Литвина закидали курячими яйцями, після чого парламентська охорона прикрила його парасольками, не піднімаючи їх до закінчення засідання.
Так, в кінці січня Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих Харківських угод у 2010 році.
Як писало РБК-Україна, в кінці лютого 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Україна не змогла запобігти анексії Криму через харківські угод.