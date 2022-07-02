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"Растят монстра в Украине". Лукашенко снова обрушился на Запад с обвинениями

Новина українською →
Минск, Суббота 02 июля 2022 18:34
"Растят монстра в Украине". Лукашенко снова обрушился на Запад с обвинениями Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что западные страны якобы "растят монстра в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Сообщается, что с таким заявлением Лукашенко выступил на собрании по случаю Дня независимости. Большую часть своего выступления он посвятил временам Второй мировой войны.

В частности, по его словам, западные страны якобы открыто говорят о возможной аннексии белорусских и украинских территорий.

"Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал российское вторжения России в Украину началом передела мира, а также допустил войну за Западную Украину.

Кроме того, он назвал условие, при котором Беларусь может ударить по Киеву.

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