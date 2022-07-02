"Растят монстра в Украине". Лукашенко снова обрушился на Запад с обвинениями
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что западные страны якобы "растят монстра в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".
Сообщается, что с таким заявлением Лукашенко выступил на собрании по случаю Дня независимости. Большую часть своего выступления он посвятил временам Второй мировой войны.
В частности, по его словам, западные страны якобы открыто говорят о возможной аннексии белорусских и украинских территорий.
"Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко назвал российское вторжения России в Украину началом передела мира, а также допустил войну за Западную Украину.
Кроме того, он назвал условие, при котором Беларусь может ударить по Киеву.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.