"Ростять монстра в Україні". Лукашенко знову обрушився на Захід зі звинуваченнями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА" .

Повідомляється, що з такою заявою Лукашенко виступив на зборах з нагоди Дня незалежності. Велику частину свого виступу він присвятив часам Другої світової війни.

Зокрема, за його словами, західні країни нібито відкрито говорять про можливу анексію білоруських і українських територій.

"Так само, як і в минулому столітті, за цими процесами стоїть все та ж цивілізована Західна Європа, яка спочатку ростила монстра на ім'я фашистська Німеччина, а потім, щоб вижити, кидалася в обійми тих, кому ще недавно так сильно бажала поразки. Історія повторюється. Монстра ростять в Україні", - додав Лукашенко.