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Растянутая на триллионы километров: Телескоп NASA сфотографировал впечатляющую туманность

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп космической рентгеновской обсерватории "Чандра", принадлежащей NASA, сфотографировал оранжевую биполярную туманность "Муравей". Она расположена в созвездии "Наугольник".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт обсерватории "Чандра".

Туманность "Муравей" также известна как Mz 3.

В обсерватории отмечают, что ее длина составляет около 2 световых года, а это почти 19 триллионов километров. Каждую секунду она дополнительно расширяется еще на 50 километров.

Биполярная туманность - это отчетливое образование, которому характерны четко выраженные два симметричных участка. Сейчас точные причины такого явления - неизвестны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что совсем недавно телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии"Печь", которая была открыта в 1826 году.

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