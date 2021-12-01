Растянутая на триллионы километров: Телескоп NASA сфотографировал впечатляющую туманность

Туманность "Муравей" также известна как Mz 3.

В обсерватории отмечают, что ее длина составляет около 2 световых года, а это почти 19 триллионов километров. Каждую секунду она дополнительно расширяется еще на 50 километров.

Биполярная туманность - это отчетливое образование, которому характерны четко выраженные два симметричных участка. Сейчас точные причины такого явления - неизвестны.